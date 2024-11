INHALTE FÜR IHR MARKETING IM INTERNET. Effiziente Produktionen von Foto- und Video für mehr Erfolg im Social Media Marketing. Direkt vom Vorreiter im Content Providing.

Komplettes Angebot. Content Marketing wirkt durch den Einsatz unterschiedlichster Werkzeuge, Methoden und Inhalte. Tripple bietet Erfahrung und Expertenwissen sowie umfangreiche Leistungen. Als erster Content Provider in Österreich. Seit 1994.

Mit dem Vorteil der Vorreiter. Der richtige Inhalt zur richtigen Zeit: Durch das hauseigene Foto- und Videostudio können wir rasch und günstig das notwendige Material herstellen und für die Nutzung auch technisch aufbereiten. Ihre Inhalte bekommen ihren Platz in den Kanälen, aber auch in klassischer Werbung und PR. Und garantierte Reichweite zusätzlich in unseren hauseigenen Medien. So erreichen Sie mehr mit weniger Aufwand.

| seo - Suchmaschinenoptimierung | sem - Werbung in Google | Social Media | WebDesign, Programmierung | Web-Technik

| Foto & Video - Produktion | Werbe- & Produktfotografie | Studio für Multimedia-Content | Grafik und Marketing-Produkte | Interaktive Werkzeuge, 360°

| Onlinewerbung | Internet Marketing Technologie | Advertorial & Native Ads | Presse-Lösungen

| Onlinemagazine | Communities | Verlags-Zielgruppen-Medien | Corporate Publishing

WIR BRINGEN IDEEN ONLINE.

Denken Sie nicht in alten Kategorien. Und den Kosten, die Sie für solche umfassenden Lösungen aus der Zeit vor der Digitalisierung erwarten würden. Wir liefern Inhalte in allen Medien. Und für alle Kanäle. Wirtschaftlich auch für Online-Anwendungen.

Medien-Produktion weiter gedacht. Es macht Sinn, Fotografie und Videografie für Ihr Unternehmen nicht eindimensional zu denken. Ihr Werbespot wirkt doppelt, wenn er auch in Social Media eingesendet werden kann. Und dreifach, wenn er den Gesetzen der Videoplattformen entsprechend dramatisierbar ist. Wir folgen nicht nur klassischen Regeln. Wir arbeiten digitaler, schneller und wirtschaftlicher.

Online ist wichtiger. Nicht nur die Effizienz der digitalen Umsetzung spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Nähe zum Internet. Content ist der Schlüssel zu Suchmaschinen, Social Media und eCommerce. Und nicht nur das passende Storytelling und die agile Arbeitsweise der Umsetzung machen den Erfolg im Web aus. Auch die Technik spielt eine gewaltige Rolle, weshalb bei uns die Internet -Anwendung von Domain bis Design gleich mit gedacht wird. Wir programmieren auch das CMS und die Datenbank, wenn es erforderlich ist.

Sprechen Sie besser mit uns. Ob Portraitbild oder komplette Content-Marketing- Begleitung mit Web-Videoserie, Onlinedesign und -Technik, Imagefilm und Internet-Kampagne: Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner. Idealerweise sprechen wir schon in der Planungsphase über die mögliche Umsetzung Ihrer Ideen und bringen unser Wissen und unsere Erfahrung gerne mit ein. Lassen Sie sich von kreativen Lösungen überraschen! Kontakt. Ihren persönlichen Termin oder unverbindliche erste Informationen erhalten Sie hier: office@tripple.at +43 (1) 406 59 27-0

Emotionale Bilder, wirksam kreiert. Das neue Marketing ist schnell, effizient und macht Spaß. Ihr Bildmaterial erzeugt Geschichten im Kopf - und im Internet. Wir helfen Ihnen dabei.

IHRE BOTSCHAFT IM MITTELPUNKT: IHR UNTERNEHMEN, IHRE MITARBEITER, IHRE EXPERTEN, SIE. Der kürzeste Weg zu Content-Marketing ist live. Ein Streaming in Sendequalität kann remote und kosteneffizient produziert werden, kann hybrid und interaktiv gestaltet werden und als Aufzeichnung auch lange nachher wirken. Es geht nicht mehr ohne. Es geht aber erfolgreich und wirtschaftlich mit Tripple.